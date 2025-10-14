Informations sur le prix de TruFin Staked INJ (TRUINJ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 9.36 $ 9.36 $ 9.36 Bas 24 h $ 10.03 $ 10.03 $ 10.03 Haut 24 h Bas 24 h $ 9.36$ 9.36 $ 9.36 Haut 24 h $ 10.03$ 10.03 $ 10.03 Sommet historique $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Prix le plus bas $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) +4.84% Variation du prix (7 j) -23.97% Variation du prix (7 j) -23.97%

Le prix en temps réel de TruFin Staked INJ (TRUINJ) est de $9.98. Au cours des dernières 24 heures, TRUINJ a évolué entre un minimum de $ 9.36 et un maximum de $ 10.03, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRUINJ est $ 16.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 4.75.

En termes de performance à court terme, TRUINJ a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, +4.84% sur 24 heures et de -23.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Capitalisation boursière $ 13.79M$ 13.79M $ 13.79M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.79M$ 13.79M $ 13.79M Offre en circulation 1.39M 1.39M 1.39M Offre totale 1,390,198.667516372 1,390,198.667516372 1,390,198.667516372

La capitalisation boursière actuelle de TruFin Staked INJ est de $ 13.79M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRUINJ est de 1.39M, avec une offre totale de 1390198.667516372. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.79M.