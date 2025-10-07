Le prix en temps réel de Trivians est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TRIVIA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TRIVIA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Trivians est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TRIVIA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TRIVIA facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur TRIVIA

Informations sur le prix de TRIVIA

Site officiel de TRIVIA

Tokenomics de TRIVIA

Prévisions de prix de TRIVIA

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Trivians

Prix de Trivians (TRIVIA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 TRIVIA à USD

--
----
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Trivians (TRIVIA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:17:37 (UTC+8)

Informations sur le prix de Trivians (TRIVIA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.05%

+14.05%

Le prix en temps réel de Trivians (TRIVIA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TRIVIA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRIVIA est $ 0.04093968, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TRIVIA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +14.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Trivians (TRIVIA)

$ 45.37K
$ 45.37K$ 45.37K

--
----

$ 73.77K
$ 73.77K$ 73.77K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Trivians est de $ 45.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRIVIA est de 615.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.77K.

Historique du prix de Trivians (TRIVIA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Trivians en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Trivians en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Trivians en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Trivians en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0-10.39%
60 jours$ 0-12.96%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Trivians (TRIVIA)

Site officiel

Prévision de prix de Trivians (USD)

Combien vaudra Trivians (TRIVIA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Trivians (TRIVIA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Trivians.

Consultez la prévision de prix de Trivians maintenant !

TRIVIA en devises locales

Tokenomics de Trivians (TRIVIA)

Comprendre la tokenomics de Trivians (TRIVIA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TRIVIA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Trivians (TRIVIA)

Combien vaut Trivians (TRIVIA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TRIVIA en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TRIVIA à USD ?
Le prix actuel de TRIVIA en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Trivians ?
La capitalisation boursière de TRIVIA est de $ 45.37K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TRIVIA ?
L'offre en circulation de TRIVIA est de 615.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TRIVIA ?
TRIVIA a atteint un prix ATH de 0.04093968 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TRIVIA ?
TRIVIA a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de TRIVIA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TRIVIA est de -- USD.
Est-ce que TRIVIA va augmenter cette année ?
TRIVIA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TRIVIA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:17:37 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Trivians (TRIVIA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.