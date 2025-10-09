Informations sur le prix de Trench Coin (TRENCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.77% Changement de prix (1J) -14.52% Variation du prix (7 j) -43.68% Variation du prix (7 j) -43.68%

Le prix en temps réel de Trench Coin (TRENCH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TRENCH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRENCH est $ 0.00225343, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TRENCH a évolué de -0.77% au cours de la dernière heure, -14.52% sur 24 heures et de -43.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Trench Coin (TRENCH)

Capitalisation boursière $ 280.23K$ 280.23K $ 280.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 280.23K$ 280.23K $ 280.23K Offre en circulation 999.97M 999.97M 999.97M Offre totale 999,968,495.657405 999,968,495.657405 999,968,495.657405

La capitalisation boursière actuelle de Trench Coin est de $ 280.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRENCH est de 999.97M, avec une offre totale de 999968495.657405. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 280.23K.