Informations sur le prix de Trading Oracle (ORCL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Trading Oracle (ORCL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ORCL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORCL est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ORCL a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Trading Oracle (ORCL)

Capitalisation boursière $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Offre en circulation 999.40M 999.40M 999.40M Offre totale 999,404,637.519373 999,404,637.519373 999,404,637.519373

La capitalisation boursière actuelle de Trading Oracle est de $ 11.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORCL est de 999.40M, avec une offre totale de 999404637.519373. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.15K.