En savoir plus sur PC0000023

Informations sur le prix de PC0000023

Site officiel de PC0000023

Tokenomics de PC0000023

Prévisions de prix de PC0000023

Prix de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Prix en temps réel : 1 PC0000023 à USD

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Graphique du prix de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) en USD

Le prix en temps réel de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) est de $1. Au cours des dernières 24 heures, PC0000023 a évolué entre un minimum de $ 1.0 et un maximum de $ 1.0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PC0000023 est $ 1.0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.0.

En termes de performance à court terme, PC0000023 a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

La capitalisation boursière actuelle de Tradable Singapore Fintech SSL est de $ 100.85M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PC0000023 est de 100.85M, avec une offre totale de 100846154.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.85M.

Historique du prix de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) en USD

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0.00.00%
30 jours$ 0.00000000000.00%
60 jours$ 0.00000000000.00%
90 jours$ 0.00.00%

Qu'est-ce que Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Ressource de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Prévision de prix de Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Combien vaudra Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tradable Singapore Fintech SSL.

Tokenomics de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Comprendre la tokenomics de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PC0000023 !

Combien vaut Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PC0000023 en USD est de 1.0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PC0000023 à USD ?
Le prix actuel de PC0000023 en USD est $ 1.0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tradable Singapore Fintech SSL ?
La capitalisation boursière de PC0000023 est de $ 100.85M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PC0000023 ?
L'offre en circulation de PC0000023 est de 100.85M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PC0000023 ?
PC0000023 a atteint un prix ATH de 1.0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PC0000023 ?
PC0000023 a vu un prix ATL de 1.0 USD.
Quel est le volume de trading de PC0000023 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PC0000023 est de -- USD.
Est-ce que PC0000023 va augmenter cette année ?
PC0000023 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PC0000023 pour une analyse plus approfondie.
