LIT, or Liquidity Incentive Token, is the core component of Timeless' liquidity engine, Bunni. Bunni is a liquidity engine that was built on top of Uniswap v3. It was initially released in October 2022 as a public utility that represents Uniswap v3 liquidity positions as fungible ERC-20 tokens instead of NFTs. This allows for more complex incentivization schemes to be created for Uniswap v3 liquidity. Timeless hopes that by launching LIT, other projects will be able to incentivize their token liquidity at a much higher level of efficiency. Additionally, Timeless will use LIT and Bunni to bootstrap liquidity in its own yield token markets.
Since its initial release, Timeless has continued to improve and develop Bunni, turning it into a full-fledged liquidity engine, with improvements to its tokenomics inspired by protocols such as Curve and Balancer. These improvements aim to:
- Encourage the longevity of the protocol by disincentivizing farming-and-dumping and aligning the interests of liquidity providers and LIT holders
- Provide the protocol with a large treasury to fund growth and reduce LIT price volatility
- Maintain a high level of liquidity for LIT You can read more about the LIT tokenomics on our blog.
Tokenomics de Timeless (LIT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Timeless (LIT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LIT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LIT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LIT, explorez le prix en direct du token LIT !
