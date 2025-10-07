Informations sur le prix de Timeless (LIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00754234 $ 0.00754234 $ 0.00754234 Bas 24 h $ 0.00779721 $ 0.00779721 $ 0.00779721 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00754234$ 0.00754234 $ 0.00754234 Haut 24 h $ 0.00779721$ 0.00779721 $ 0.00779721 Sommet historique $ 0.16234$ 0.16234 $ 0.16234 Prix le plus bas $ 0.00103777$ 0.00103777 $ 0.00103777 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) +1.13% Variation du prix (7 j) +14.23% Variation du prix (7 j) +14.23%

Le prix en temps réel de Timeless (LIT) est de $0.00778773. Au cours des dernières 24 heures, LIT a évolué entre un minimum de $ 0.00754234 et un maximum de $ 0.00779721, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIT est $ 0.16234, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00103777.

En termes de performance à court terme, LIT a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, +1.13% sur 24 heures et de +14.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Timeless (LIT)

Capitalisation boursière $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Offre en circulation 444.31M 444.31M 444.31M Offre totale 652,664,268.7085791 652,664,268.7085791 652,664,268.7085791

La capitalisation boursière actuelle de Timeless est de $ 3.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIT est de 444.31M, avec une offre totale de 652664268.7085791. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.08M.