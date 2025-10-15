Informations sur le prix de this coin is scarce (SCARCE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00103016 $ 0.00103016 $ 0.00103016 Bas 24 h $ 0.0010969 $ 0.0010969 $ 0.0010969 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00103016$ 0.00103016 $ 0.00103016 Haut 24 h $ 0.0010969$ 0.0010969 $ 0.0010969 Sommet historique $ 0.03268383$ 0.03268383 $ 0.03268383 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) -1.85% Variation du prix (7 j) -5.38% Variation du prix (7 j) -5.38%

Le prix en temps réel de this coin is scarce (SCARCE) est de $0.00105342. Au cours des dernières 24 heures, SCARCE a évolué entre un minimum de $ 0.00103016 et un maximum de $ 0.0010969, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCARCE est $ 0.03268383, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SCARCE a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, -1.85% sur 24 heures et de -5.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour this coin is scarce (SCARCE)

Capitalisation boursière $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Offre en circulation 9.94M 9.94M 9.94M Offre totale 9,944,423.915197 9,944,423.915197 9,944,423.915197

La capitalisation boursière actuelle de this coin is scarce est de $ 10.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCARCE est de 9.94M, avec une offre totale de 9944423.915197. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.48K.