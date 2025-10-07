Tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de This Can Be Anything (IMAGINE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur This Can Be Anything (IMAGINE)
$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.
Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.
No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.
Tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens IMAGINE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens IMAGINE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité