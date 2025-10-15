Informations sur le prix de There Will Be Signs (SIGNS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -1.81% Variation du prix (7 j) -10.44% Variation du prix (7 j) -10.44%

Le prix en temps réel de There Will Be Signs (SIGNS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SIGNS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SIGNS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SIGNS a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -1.81% sur 24 heures et de -10.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour There Will Be Signs (SIGNS)

Capitalisation boursière $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Offre en circulation 935.00M 935.00M 935.00M Offre totale 971,341,341.625235 971,341,341.625235 971,341,341.625235

La capitalisation boursière actuelle de There Will Be Signs est de $ 54.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SIGNS est de 935.00M, avec une offre totale de 971341341.625235. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 56.77K.