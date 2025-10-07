Prix de The Nutting Professor (PRONUT)
-0.03%
+3.42%
-18.55%
-18.55%
Le prix en temps réel de The Nutting Professor (PRONUT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PRONUT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRONUT est $ 0.00579195, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, PRONUT a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +3.42% sur 24 heures et de -18.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de The Nutting Professor est de $ 287.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRONUT est de 994.63M, avec une offre totale de 994631485.0430545. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 287.72K.
Aujourd'hui, la variation du prix de The Nutting Professor en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Nutting Professor en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Nutting Professor en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Nutting Professor en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+3.42%
|30 jours
|$ 0
|+5.91%
|60 jours
|$ 0
|+1.83%
|90 jours
|$ 0
|--
The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra The Nutting Professor (PRONUT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Nutting Professor (PRONUT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Nutting Professor.
Consultez la prévision de prix de The Nutting Professor maintenant !
Comprendre la tokenomics de The Nutting Professor (PRONUT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PRONUT !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-06 20:37:00
|Mises à jour de l'industrie
2
|10-06 18:13:00
|Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
|10-05 21:29:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
|10-05 16:10:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
|10-04 13:39:16
|Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
|10-04 11:26:38
|Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.