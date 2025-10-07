Informations sur le prix de The Nutting Professor (PRONUT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00579195$ 0.00579195 $ 0.00579195 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +3.42% Variation du prix (7 j) -18.55% Variation du prix (7 j) -18.55%

Le prix en temps réel de The Nutting Professor (PRONUT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PRONUT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRONUT est $ 0.00579195, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PRONUT a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +3.42% sur 24 heures et de -18.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Nutting Professor (PRONUT)

Capitalisation boursière $ 287.72K$ 287.72K $ 287.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 287.72K$ 287.72K $ 287.72K Offre en circulation 994.63M 994.63M 994.63M Offre totale 994,631,485.0430545 994,631,485.0430545 994,631,485.0430545

La capitalisation boursière actuelle de The Nutting Professor est de $ 287.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRONUT est de 994.63M, avec une offre totale de 994631485.0430545. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 287.72K.