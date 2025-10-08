Informations sur le prix de The Bonk Prophecy (PROPHECY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -3.25% Variation du prix (7 j) +5.27% Variation du prix (7 j) +5.27%

Le prix en temps réel de The Bonk Prophecy (PROPHECY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PROPHECY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PROPHECY est $ 0.00156111, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PROPHECY a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -3.25% sur 24 heures et de +5.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Capitalisation boursière $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Offre en circulation 954.32M 954.32M 954.32M Offre totale 954,317,051.735421 954,317,051.735421 954,317,051.735421

La capitalisation boursière actuelle de The Bonk Prophecy est de $ 26.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PROPHECY est de 954.32M, avec une offre totale de 954317051.735421. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.73K.