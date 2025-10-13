Informations sur le prix de The Bitcoin Mascot (BITTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00491946 $ 0.00491946 $ 0.00491946 Bas 24 h $ 0.00617589 $ 0.00617589 $ 0.00617589 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00491946$ 0.00491946 $ 0.00491946 Haut 24 h $ 0.00617589$ 0.00617589 $ 0.00617589 Sommet historique $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Prix le plus bas $ 0.00002153$ 0.00002153 $ 0.00002153 Variation du prix (1 h) -6.22% Changement de prix (1J) -0.04% Variation du prix (7 j) -29.25% Variation du prix (7 j) -29.25%

Le prix en temps réel de The Bitcoin Mascot (BITTY) est de $0.00502405. Au cours des dernières 24 heures, BITTY a évolué entre un minimum de $ 0.00491946 et un maximum de $ 0.00617589, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITTY est $ 0.0200771, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002153.

En termes de performance à court terme, BITTY a évolué de -6.22% au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de -29.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Bitcoin Mascot (BITTY)

Capitalisation boursière $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Offre en circulation 999.35M 999.35M 999.35M Offre totale 999,347,127.620929 999,347,127.620929 999,347,127.620929

La capitalisation boursière actuelle de The Bitcoin Mascot est de $ 5.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITTY est de 999.35M, avec une offre totale de 999347127.620929. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.05M.