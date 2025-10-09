Informations sur le prix de TAXY NETWORK (TAXY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00002173$ 0.00002173 $ 0.00002173 Prix le plus bas $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de TAXY NETWORK (TAXY) est de $0.0000179. Au cours des dernières 24 heures, TAXY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAXY est $ 0.00002173, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001396.

En termes de performance à court terme, TAXY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TAXY NETWORK (TAXY)

Capitalisation boursière $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Offre en circulation 999.79M 999.79M 999.79M Offre totale 999,790,333.9637141 999,790,333.9637141 999,790,333.9637141

La capitalisation boursière actuelle de TAXY NETWORK est de $ 17.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAXY est de 999.79M, avec une offre totale de 999790333.9637141. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.89K.