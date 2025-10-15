Informations sur le prix de Taoillium (SN109) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.695054 $ 0.695054 $ 0.695054 Bas 24 h $ 0.844429 $ 0.844429 $ 0.844429 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.695054$ 0.695054 $ 0.695054 Haut 24 h $ 0.844429$ 0.844429 $ 0.844429 Sommet historique $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Prix le plus bas $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Variation du prix (1 h) -2.54% Changement de prix (1J) +2.21% Variation du prix (7 j) +39.05% Variation du prix (7 j) +39.05%

Le prix en temps réel de Taoillium (SN109) est de $0.786967. Au cours des dernières 24 heures, SN109 a évolué entre un minimum de $ 0.695054 et un maximum de $ 0.844429, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN109 est $ 1.046, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.344796.

En termes de performance à court terme, SN109 a évolué de -2.54% au cours de la dernière heure, +2.21% sur 24 heures et de +39.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Taoillium (SN109)

Capitalisation boursière $ 872.65K$ 872.65K $ 872.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 872.65K$ 872.65K $ 872.65K Offre en circulation 1.11M 1.11M 1.11M Offre totale 1,112,098.273174014 1,112,098.273174014 1,112,098.273174014

