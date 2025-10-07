Tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH)
Tokenomics et analyse de prix de SynthesizeAI (SYNTH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SynthesizeAI (SYNTH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur SynthesizeAI (SYNTH)
SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation.
Tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SYNTH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SYNTH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SYNTH, explorez le prix en direct du token SYNTH !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
