Informations sur le prix de SynthesizeAI (SYNTH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +12.83% Variation du prix (7 j) +12.83%

Le prix en temps réel de SynthesizeAI (SYNTH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SYNTH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SYNTH est $ 0.00169867, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SYNTH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +12.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SynthesizeAI (SYNTH)

Capitalisation boursière $ 145.09K$ 145.09K $ 145.09K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 150.98K$ 150.98K $ 150.98K Offre en circulation 961.00M 961.00M 961.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SynthesizeAI est de $ 145.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SYNTH est de 961.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 150.98K.