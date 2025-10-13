Informations sur le prix de Swole Chad Doge (SWOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.44% Changement de prix (1J) +20.24% Variation du prix (7 j) -40.70% Variation du prix (7 j) -40.70%

Le prix en temps réel de Swole Chad Doge (SWOGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SWOGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SWOGE est $ 0.0021127, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SWOGE a évolué de -0.44% au cours de la dernière heure, +20.24% sur 24 heures et de -40.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Swole Chad Doge (SWOGE)

Capitalisation boursière $ 180.69K$ 180.69K $ 180.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 180.69K$ 180.69K $ 180.69K Offre en circulation 999.78M 999.78M 999.78M Offre totale 999,777,041.596108 999,777,041.596108 999,777,041.596108

La capitalisation boursière actuelle de Swole Chad Doge est de $ 180.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SWOGE est de 999.78M, avec une offre totale de 999777041.596108. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 180.69K.