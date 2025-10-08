Informations sur le prix de sun wukong (WUKONG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00101444 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) -3.75% Variation du prix (7 j) +6.72%

Le prix en temps réel de sun wukong (WUKONG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WUKONG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WUKONG est $ 0.00101444, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WUKONG a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, -3.75% sur 24 heures et de +6.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour sun wukong (WUKONG)

Capitalisation boursière $ 11.50K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.50K Offre en circulation 999.73M Offre totale 999,727,169.779026

La capitalisation boursière actuelle de sun wukong est de $ 11.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WUKONG est de 999.73M, avec une offre totale de 999727169.779026. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.50K.