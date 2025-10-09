Informations sur le prix de Suiswap (SSWP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) +2.46% Variation du prix (7 j) -17.16% Variation du prix (7 j) -17.16%

Le prix en temps réel de Suiswap (SSWP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SSWP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSWP est $ 0.00458571, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SSWP a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, +2.46% sur 24 heures et de -17.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Suiswap (SSWP)

Capitalisation boursière $ 135.52K$ 135.52K $ 135.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 135.52K$ 135.52K $ 135.52K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Suiswap est de $ 135.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSWP est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 135.52K.