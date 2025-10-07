Tokenomics de Striker League (MBS)
Tokenomics et analyse de prix de Striker League (MBS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Striker League (MBS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Striker League (MBS)
LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.
LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.
Play in Three Modes:
- Player vs Environment: Training mode played against the computer
- Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
- Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users
Tokenomics de Striker League (MBS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Striker League (MBS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MBS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MBS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MBS, explorez le prix en direct du token MBS !
Prévision du prix de MBS
Vous voulez savoir dans quelle direction MBS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MBS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
