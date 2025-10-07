Le prix en temps réel de Striker League est aujourd'hui de 0.00184793 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MBS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MBS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Striker League est aujourd'hui de 0.00184793 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MBS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MBS facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur MBS

Informations sur le prix de MBS

Livre blanc de MBS

Site officiel de MBS

Tokenomics de MBS

Prévisions de prix de MBS

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Striker League

Prix de Striker League (MBS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MBS à USD

$0.00184793
$0.00184793$0.00184793
+0.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Striker League (MBS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 16:57:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de Striker League (MBS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00182582
$ 0.00182582$ 0.00182582
Bas 24 h
$ 0.00186471
$ 0.00186471$ 0.00186471
Haut 24 h

$ 0.00182582
$ 0.00182582$ 0.00182582

$ 0.00186471
$ 0.00186471$ 0.00186471

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.00124589
$ 0.00124589$ 0.00124589

+0.88%

+0.80%

-14.84%

-14.84%

Le prix en temps réel de Striker League (MBS) est de $0.00184793. Au cours des dernières 24 heures, MBS a évolué entre un minimum de $ 0.00182582 et un maximum de $ 0.00186471, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MBS est $ 2.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00124589.

En termes de performance à court terme, MBS a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, +0.80% sur 24 heures et de -14.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Striker League (MBS)

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Striker League est de $ 1.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MBS est de 625.44M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.85M.

Historique du prix de Striker League (MBS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Striker League en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Striker League en USD était de $ +0.0004560325.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Striker League en USD était de $ +0.0004146716.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Striker League en USD était de $ -0.0003500155441659924.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.80%
30 jours$ +0.0004560325+24.68%
60 jours$ +0.0004146716+22.44%
90 jours$ -0.0003500155441659924-15.92%

Qu'est-ce que Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Striker League (MBS)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Striker League (USD)

Combien vaudra Striker League (MBS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Striker League (MBS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Striker League.

Consultez la prévision de prix de Striker League maintenant !

MBS en devises locales

Tokenomics de Striker League (MBS)

Comprendre la tokenomics de Striker League (MBS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MBS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Striker League (MBS)

Combien vaut Striker League (MBS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MBS en USD est de 0.00184793 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MBS à USD ?
Le prix actuel de MBS en USD est $ 0.00184793. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Striker League ?
La capitalisation boursière de MBS est de $ 1.16M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MBS ?
L'offre en circulation de MBS est de 625.44M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MBS ?
MBS a atteint un prix ATH de 2.58 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MBS ?
MBS a vu un prix ATL de 0.00124589 USD.
Quel est le volume de trading de MBS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MBS est de -- USD.
Est-ce que MBS va augmenter cette année ?
MBS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MBS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 16:57:14 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Striker League (MBS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.