Informations sur le prix de Striker League (MBS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00182582 $ 0.00182582 $ 0.00182582 Bas 24 h $ 0.00186471 $ 0.00186471 $ 0.00186471 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00182582$ 0.00182582 $ 0.00182582 Haut 24 h $ 0.00186471$ 0.00186471 $ 0.00186471 Sommet historique $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Prix le plus bas $ 0.00124589$ 0.00124589 $ 0.00124589 Variation du prix (1 h) +0.88% Changement de prix (1J) +0.80% Variation du prix (7 j) -14.84% Variation du prix (7 j) -14.84%

Le prix en temps réel de Striker League (MBS) est de $0.00184793. Au cours des dernières 24 heures, MBS a évolué entre un minimum de $ 0.00182582 et un maximum de $ 0.00186471, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MBS est $ 2.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00124589.

En termes de performance à court terme, MBS a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, +0.80% sur 24 heures et de -14.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Striker League (MBS)

Capitalisation boursière $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Offre en circulation 625.44M 625.44M 625.44M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Striker League est de $ 1.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MBS est de 625.44M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.85M.