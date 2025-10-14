Informations sur le prix de Staked UTY (YUTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Bas 24 h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Haut 24 h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Sommet historique $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Prix le plus bas $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) +0.05% Variation du prix (7 j) +0.05%

Le prix en temps réel de Staked UTY (YUTY) est de $1.028. Au cours des dernières 24 heures, YUTY a évolué entre un minimum de $ 1.028 et un maximum de $ 1.029, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YUTY est $ 1.038, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.005.

En termes de performance à court terme, YUTY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de +0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked UTY (YUTY)

Capitalisation boursière $ 17.06M$ 17.06M $ 17.06M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.06M$ 17.06M $ 17.06M Offre en circulation 16.59M 16.59M 16.59M Offre totale 16,590,932.3950783 16,590,932.3950783 16,590,932.3950783

La capitalisation boursière actuelle de Staked UTY est de $ 17.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YUTY est de 16.59M, avec une offre totale de 16590932.3950783. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.06M.