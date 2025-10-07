Tokenomics de Staked USN (SUSN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Staked USN (SUSN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Staked USN (SUSN)
Noon aims to be the most intelligent and fair yield-generating stablecoin in web3. Intelligent: Our intelligence ensures we maximise Noon's returns. We aim to be the stablecoin with the highest through-cycle returns by intelligently allocating capital across a basket of delta-neutral strategies. We also aim to have the most robust, sustainable tokenomics model, to maximise the real utility of our governance token.
Fair: Our fairness ensures we distribute as much of our returns to our users. Our stablecoin aims to allocate as much value to our users as possible. This includes our protocol's raw returns, as well as our governance token distribution. Over 90% of Noon's raw returns are returned to our users. Similarly, 65-80% of our governance tokens will be distributed to our users.
Same as this page for Noon USN, as it is its staked version -> sUSN.
Tokenomics de Staked USN (SUSN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Staked USN (SUSN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SUSN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SUSN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de SUSN
Vous voulez savoir dans quelle direction SUSN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SUSN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
