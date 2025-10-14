Informations sur le prix de Staked msUSD (SMSUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Prix le plus bas $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Staked msUSD (SMSUSD) est de $1.02. Au cours des dernières 24 heures, SMSUSD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SMSUSD est $ 1.025, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.015.

En termes de performance à court terme, SMSUSD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked msUSD (SMSUSD)

Capitalisation boursière $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Offre en circulation 6.06M 6.06M 6.06M Offre totale 6,055,435.747089324 6,055,435.747089324 6,055,435.747089324

La capitalisation boursière actuelle de Staked msUSD est de $ 2.65M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SMSUSD est de 6.06M, avec une offre totale de 6055435.747089324. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.18M.