Informations sur le prix de Stacy Staked XTZ (STXTZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.655374 $ 0.655374 $ 0.655374 Bas 24 h $ 0.686213 $ 0.686213 $ 0.686213 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.655374$ 0.655374 $ 0.655374 Haut 24 h $ 0.686213$ 0.686213 $ 0.686213 Sommet historique $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Prix le plus bas $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Variation du prix (1 h) -0.75% Changement de prix (1J) +0.31% Variation du prix (7 j) -9.88% Variation du prix (7 j) -9.88%

Le prix en temps réel de Stacy Staked XTZ (STXTZ) est de $0.659157. Au cours des dernières 24 heures, STXTZ a évolué entre un minimum de $ 0.655374 et un maximum de $ 0.686213, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STXTZ est $ 1.06, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.464512.

En termes de performance à court terme, STXTZ a évolué de -0.75% au cours de la dernière heure, +0.31% sur 24 heures et de -9.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Capitalisation boursière $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Offre en circulation 7.96M 7.96M 7.96M Offre totale 7,955,392.053919 7,955,392.053919 7,955,392.053919

La capitalisation boursière actuelle de Stacy Staked XTZ est de $ 5.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STXTZ est de 7.96M, avec une offre totale de 7955392.053919. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.27M.