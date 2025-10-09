Prix de Sports Bet (SBET)
Le prix en temps réel de Sports Bet (SBET) est de $0.00003667. Au cours des dernières 24 heures, SBET a évolué entre un minimum de $ 0.00003667 et un maximum de $ 0.00003668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SBET est $ 0.00606519, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, SBET a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.02% sur 24 heures et de -0.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Sports Bet est de $ 30.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBET est de 826.92M, avec une offre totale de 3500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 128.34K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.0000000002.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.0000000040.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.00000001927622649976.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.02%
|30 jours
|$ -0.0000000002
|-0.00%
|60 jours
|$ -0.0000000040
|-0.01%
|90 jours
|$ -0.00000001927622649976
|-0.05%
SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.
The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.
In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.
The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:
1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.
2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.
3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.
4 - Create language specific virtual chat lounges and events.
5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.
The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.
No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.
Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.
The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!
