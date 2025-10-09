Le prix en temps réel de Sports Bet est aujourd'hui de 0.00003667 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SBET à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SBET facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Sports Bet est aujourd'hui de 0.00003667 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SBET à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SBET facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Sports Bet (SBET)

Prix en temps réel : 1 SBET à USD

Graphique du prix de Sports Bet (SBET) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 04:46:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de Sports Bet (SBET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00003667
$ 0.00003667$ 0.00003667
Bas 24 h
$ 0.00003668
$ 0.00003668$ 0.00003668
Haut 24 h

$ 0.00003667
$ 0.00003667$ 0.00003667

$ 0.00003668
$ 0.00003668$ 0.00003668

$ 0.00606519
$ 0.00606519$ 0.00606519

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.02%

-0.04%

-0.04%

Le prix en temps réel de Sports Bet (SBET) est de $0.00003667. Au cours des dernières 24 heures, SBET a évolué entre un minimum de $ 0.00003667 et un maximum de $ 0.00003668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SBET est $ 0.00606519, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SBET a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.02% sur 24 heures et de -0.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sports Bet (SBET)

$ 30.32K
$ 30.32K$ 30.32K

$ 128.34K
$ 128.34K$ 128.34K

826.92M
826.92M 826.92M

3,500,000,000.0
3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sports Bet est de $ 30.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBET est de 826.92M, avec une offre totale de 3500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 128.34K.

Historique du prix de Sports Bet (SBET) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.0000000002.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.0000000040.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Sports Bet en USD était de $ -0.00000001927622649976.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.02%
30 jours$ -0.0000000002-0.00%
60 jours$ -0.0000000040-0.01%
90 jours$ -0.00000001927622649976-0.05%

Qu'est-ce que Sports Bet (SBET)

SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.

The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.

In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.

The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:

1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.

2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.

3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.

4 - Create language specific virtual chat lounges and events.

5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.

The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.

No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.

Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.

The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Sports Bet (SBET)

Prévision de prix de Sports Bet (USD)

Combien vaudra Sports Bet (SBET) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Sports Bet (SBET) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Sports Bet.

Consultez la prévision de prix de Sports Bet maintenant !

SBET en devises locales

Tokenomics de Sports Bet (SBET)

Comprendre la tokenomics de Sports Bet (SBET) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SBET !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Sports Bet (SBET)

Combien vaut Sports Bet (SBET) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SBET en USD est de 0.00003667 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SBET à USD ?
Le prix actuel de SBET en USD est $ 0.00003667. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Sports Bet ?
La capitalisation boursière de SBET est de $ 30.32K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SBET ?
L'offre en circulation de SBET est de 826.92M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SBET ?
SBET a atteint un prix ATH de 0.00606519 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SBET ?
SBET a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de SBET ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SBET est de -- USD.
Est-ce que SBET va augmenter cette année ?
SBET pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SBET pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 04:46:53 (UTC+8)

