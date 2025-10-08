Tokenomics de Splash Token (SPLASH)

Tokenomics de Splash Token (SPLASH)

Découvrez les informations clés sur Splash Token (SPLASH), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 09:28:35 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de Splash Token (SPLASH)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Splash Token (SPLASH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 410.52K
$ 410.52K$ 410.52K
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 925.00M
$ 925.00M$ 925.00M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 443.81K
$ 443.81K$ 443.81K
Sommet historique :
$ 0.0063972
$ 0.0063972$ 0.0063972
Bas historique :
$ 0
$ 0$ 0
Prix actuel :
$ 0.0004438
$ 0.0004438$ 0.0004438

Informations sur Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Site officiel :
https://p00ls.games/
Livre blanc :
https://p00ls.notion.site/SPLASH-Whitepaper-1adcf604d5ce80548c9bd581d4ff694b

Tokenomics de Splash Token (SPLASH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Splash Token (SPLASH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens SPLASH qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens SPLASH pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPLASH, explorez le prix en direct du token SPLASH !

Prévision du prix de SPLASH

Vous voulez savoir dans quelle direction SPLASH pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SPLASH combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité