Informations sur le prix de Splash Token (SPLASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 Prix le plus bas $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -6.38% Variation du prix (7 j) -6.38%

Le prix en temps réel de Splash Token (SPLASH) est de $0.0004438. Au cours des dernières 24 heures, SPLASH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPLASH est $ 0.0063972, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00044358.

En termes de performance à court terme, SPLASH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -6.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Splash Token (SPLASH)

Capitalisation boursière $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K Offre en circulation 925.00M 925.00M 925.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Splash Token est de $ 410.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPLASH est de 925.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 443.81K.