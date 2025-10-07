Informations sur le prix de Sphynx Labs (SPHYNX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00952555$ 0.00952555 $ 0.00952555 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) +4.71% Variation du prix (7 j) +7.11% Variation du prix (7 j) +7.11%

Le prix en temps réel de Sphynx Labs (SPHYNX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SPHYNX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPHYNX est $ 0.00952555, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SPHYNX a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, +4.71% sur 24 heures et de +7.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sphynx Labs (SPHYNX)

Capitalisation boursière $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Offre en circulation 1.50B 1.50B 1.50B Offre totale 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sphynx Labs est de $ 1.28M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPHYNX est de 1.50B, avec une offre totale de 1500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.28M.