Informations sur le prix de Solana Stock Index (SSX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00120086 $ 0.00120086 $ 0.00120086 Bas 24 h $ 0.00147361 $ 0.00147361 $ 0.00147361 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00120086$ 0.00120086 $ 0.00120086 Haut 24 h $ 0.00147361$ 0.00147361 $ 0.00147361 Sommet historique $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.71% Changement de prix (1J) -17.02% Variation du prix (7 j) -17.99% Variation du prix (7 j) -17.99%

Le prix en temps réel de Solana Stock Index (SSX) est de $0.0012162. Au cours des dernières 24 heures, SSX a évolué entre un minimum de $ 0.00120086 et un maximum de $ 0.00147361, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSX est $ 0.00575945, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SSX a évolué de -0.71% au cours de la dernière heure, -17.02% sur 24 heures et de -17.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Solana Stock Index (SSX)

Capitalisation boursière $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Offre en circulation 982.10M 982.10M 982.10M Offre totale 982,098,710.704348 982,098,710.704348 982,098,710.704348

La capitalisation boursière actuelle de Solana Stock Index est de $ 1.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSX est de 982.10M, avec une offre totale de 982098710.704348. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.19M.