Informations sur le prix de Sogent (SOGENT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +18.01% Variation du prix (7 j) +18.01%

Le prix en temps réel de Sogent (SOGENT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SOGENT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOGENT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SOGENT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +18.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sogent (SOGENT)

Capitalisation boursière $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Offre en circulation 997.98M 997.98M 997.98M Offre totale 997,977,300.706229 997,977,300.706229 997,977,300.706229

La capitalisation boursière actuelle de Sogent est de $ 5.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOGENT est de 997.98M, avec une offre totale de 997977300.706229. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.44K.