Tokenomics de Social Lens Ai (LENS)

Découvrez les informations clés sur Social Lens Ai (LENS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 11:30:49 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de Social Lens Ai (LENS)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Social Lens Ai (LENS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 70.57K
$ 70.57K
Offre totale :
$ 100.00M
$ 100.00M
Offre en circulation :
$ 100.00M
$ 100.00M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 70.57K
$ 70.57K
Sommet historique :
$ 0.01422749
$ 0.01422749
Bas historique :
$ 0
$ 0
Prix actuel :
$ 0.00070572
$ 0.00070572

Informations sur Social Lens Ai (LENS)

SocialLens AI – Your AI Social Media Intelligence Assistant

$LENS is the utility token powering Social Lens, an advanced AI-driven platform designed to analyze and interpret influencer content across Twitter, Instagram, and TikTok. By leveraging cutting-edge artificial intelligence, Social Lens delivers real-time insights, trend predictions, and detailed analytics to help users understand audience engagement and content performance better. The $LENS token unlocks premium features, exclusive analytics tools, and serves as a key asset for accessing deeper platform functionalities, ensuring a seamless blend of AI intelligence and blockchain technology for smarter social media strategies.

Site officiel :
https://sociallens.ai/
Livre blanc :
https://sociallens.gitbook.io/sociallens

Tokenomics de Social Lens Ai (LENS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Social Lens Ai (LENS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens LENS qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens LENS pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LENS, explorez le prix en direct du token LENS !

Prévision du prix de LENS

Vous voulez savoir dans quelle direction LENS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LENS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

