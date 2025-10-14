Informations sur le prix de SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002275 $ 0.00002275 $ 0.00002275 Bas 24 h $ 0.00002886 $ 0.00002886 $ 0.00002886 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002275$ 0.00002275 $ 0.00002275 Haut 24 h $ 0.00002886$ 0.00002886 $ 0.00002886 Sommet historique $ 0.00088957$ 0.00088957 $ 0.00088957 Prix le plus bas $ 0.00001695$ 0.00001695 $ 0.00001695 Variation du prix (1 h) -5.27% Changement de prix (1J) +7.11% Variation du prix (7 j) -8.03% Variation du prix (7 j) -8.03%

Le prix en temps réel de SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) est de $0.00002461. Au cours des dernières 24 heures, SLEEPLESS a évolué entre un minimum de $ 0.00002275 et un maximum de $ 0.00002886, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLEEPLESS est $ 0.00088957, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001695.

En termes de performance à court terme, SLEEPLESS a évolué de -5.27% au cours de la dernière heure, +7.11% sur 24 heures et de -8.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Capitalisation boursière $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Offre en circulation 999.00M 999.00M 999.00M Offre totale 999,004,678.408393 999,004,678.408393 999,004,678.408393

La capitalisation boursière actuelle de SLEEPLESS COIN est de $ 24.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLEEPLESS est de 999.00M, avec une offre totale de 999004678.408393. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.63K.