Informations sur le prix de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017097 $ 0.00017097 $ 0.00017097 Bas 24 h $ 0.00018317 $ 0.00018317 $ 0.00018317 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017097$ 0.00017097 $ 0.00017097 Haut 24 h $ 0.00018317$ 0.00018317 $ 0.00018317 Sommet historique $ 0.00050828$ 0.00050828 $ 0.00050828 Prix le plus bas $ 0.00014923$ 0.00014923 $ 0.00014923 Variation du prix (1 h) -1.07% Changement de prix (1J) +3.54% Variation du prix (7 j) -24.61% Variation du prix (7 j) -24.61%

Le prix en temps réel de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) est de $0.00017702. Au cours des dernières 24 heures, RIZZ a évolué entre un minimum de $ 0.00017097 et un maximum de $ 0.00018317, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RIZZ est $ 0.00050828, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014923.

En termes de performance à court terme, RIZZ a évolué de -1.07% au cours de la dernière heure, +3.54% sur 24 heures et de -24.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Capitalisation boursière $ 161.44K$ 161.44K $ 161.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 161.44K$ 161.44K $ 161.44K Offre en circulation 912.01M 912.01M 912.01M Offre totale 912,011,422.772091 912,011,422.772091 912,011,422.772091

La capitalisation boursière actuelle de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner est de $ 161.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RIZZ est de 912.01M, avec une offre totale de 912011422.772091. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 161.44K.