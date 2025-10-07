Tokenomics de Sigma Music (FAN)
Tokenomics et analyse de prix de Sigma Music (FAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sigma Music (FAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Sigma Music (FAN)
Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.
Tokenomics de Sigma Music (FAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sigma Music (FAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FAN, explorez le prix en direct du token FAN !
Prévision du prix de FAN
Vous voulez savoir dans quelle direction FAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
