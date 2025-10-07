Informations sur le prix de Sigma Music (FAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -35.36% Variation du prix (7 j) -32.76% Variation du prix (7 j) -32.76%

Le prix en temps réel de Sigma Music (FAN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FAN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FAN est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FAN a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -35.36% sur 24 heures et de -32.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sigma Music (FAN)

Capitalisation boursière $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K Offre en circulation 658.34M 658.34M 658.34M Offre totale 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

La capitalisation boursière actuelle de Sigma Music est de $ 18.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FAN est de 658.34M, avec une offre totale de 999988780.869021. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.46K.