Informations sur le prix de ShopNext Loyalty Token (NEXT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.155752$ 0.155752 $ 0.155752 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.00% Variation du prix (7 j) +0.00%

Le prix en temps réel de ShopNext Loyalty Token (NEXT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NEXT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEXT est $ 0.155752, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NEXT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ShopNext Loyalty Token (NEXT)

Capitalisation boursière $ 72.09K$ 72.09K $ 72.09K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 98.41K$ 98.41K $ 98.41K Offre en circulation 73.25M 73.25M 73.25M Offre totale 99,995,525.0 99,995,525.0 99,995,525.0

La capitalisation boursière actuelle de ShopNext Loyalty Token est de $ 72.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEXT est de 73.25M, avec une offre totale de 99995525.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 98.41K.