Informations sur le prix de Shong Inu (SHONG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00153521$ 0.00153521 $ 0.00153521 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -1.65% Variation du prix (7 j) +10.44% Variation du prix (7 j) +10.44%

Le prix en temps réel de Shong Inu (SHONG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SHONG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHONG est $ 0.00153521, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SHONG a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -1.65% sur 24 heures et de +10.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shong Inu (SHONG)

Capitalisation boursière $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Shong Inu est de $ 34.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHONG est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.71K.