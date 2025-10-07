Informations sur le prix de Shirtum (SHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.924503$ 0.924503 $ 0.924503 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) +12.40% Variation du prix (7 j) +20.58% Variation du prix (7 j) +20.58%

Le prix en temps réel de Shirtum (SHI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SHI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHI est $ 0.924503, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SHI a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, +12.40% sur 24 heures et de +20.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shirtum (SHI)

Capitalisation boursière $ 71.69K$ 71.69K $ 71.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 143.17K$ 143.17K $ 143.17K Offre en circulation 375.19M 375.19M 375.19M Offre totale 749,297,787.0 749,297,787.0 749,297,787.0

La capitalisation boursière actuelle de Shirtum est de $ 71.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHI est de 375.19M, avec une offre totale de 749297787.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 143.17K.