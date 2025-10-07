Informations sur le prix de Shina Inu (SHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.55% Changement de prix (1J) +1.81% Variation du prix (7 j) +3.31% Variation du prix (7 j) +3.31%

Le prix en temps réel de Shina Inu (SHI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SHI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SHI a évolué de +0.55% au cours de la dernière heure, +1.81% sur 24 heures et de +3.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shina Inu (SHI)

Capitalisation boursière $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Offre en circulation 14.02T 14.02T 14.02T Offre totale 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0

La capitalisation boursière actuelle de Shina Inu est de $ 4.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHI est de 14.02T, avec une offre totale de 14482056376677.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.54M.