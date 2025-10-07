Tokenomics de Shikoku Inu (SHIK)
Tokenomics et analyse de prix de Shikoku Inu (SHIK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Shikoku Inu (SHIK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Shikoku Inu (SHIK)
Shikoku Inu, also known as the $SHIK token, is inspired by the Shikoku dog breed, a legendary medium-sized hunting dog originating from the rugged, mountainous island of Shikoku, Japan. Known for their sharp instincts, agility, and fierce loyalty, Shikoku Inu dogs were historically used for hunting large game, particularly wild boars and deer. Their agility and intelligence made them excellent hunters, able to navigate the dense forests of Shikoku and work closely with their handlers to track and capture prey. These qualities—bravery, loyalty, and adaptability—are the core values embedded into the $SHIK token, creating a unique synergy between nature and modern technology.
Tokenomics de Shikoku Inu (SHIK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Shikoku Inu (SHIK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHIK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHIK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHIK, explorez le prix en direct du token SHIK !
