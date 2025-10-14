Informations sur le prix de SenaraFlow (SNFL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00007424$ 0.00007424 $ 0.00007424 Prix le plus bas $ 0.00000439$ 0.00000439 $ 0.00000439 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -3.95% Variation du prix (7 j) -3.95%

Le prix en temps réel de SenaraFlow (SNFL) est de $0.00000488. Au cours des dernières 24 heures, SNFL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNFL est $ 0.00007424, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000439.

En termes de performance à court terme, SNFL a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -3.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SenaraFlow (SNFL)

Capitalisation boursière $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Offre en circulation 925.59M 925.59M 925.59M Offre totale 999,791,694.124134 999,791,694.124134 999,791,694.124134

La capitalisation boursière actuelle de SenaraFlow est de $ 4.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNFL est de 925.59M, avec une offre totale de 999791694.124134. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.88K.