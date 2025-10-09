Informations sur le prix de Seascape Crowns (CWS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.136363 Haut 24 h $ 0.142524 Sommet historique $ 61.33 Prix le plus bas $ 0.063296 Variation du prix (1 h) +0.11% Changement de prix (1J) -2.79% Variation du prix (7 j) +30.55%

Le prix en temps réel de Seascape Crowns (CWS) est de $0.137184. Au cours des dernières 24 heures, CWS a évolué entre un minimum de $ 0.136363 et un maximum de $ 0.142524, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CWS est $ 61.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.063296.

En termes de performance à court terme, CWS a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, -2.79% sur 24 heures et de +30.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Seascape Crowns (CWS)

Capitalisation boursière $ 1.05M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.05M Offre en circulation 7.65M Offre totale 7,645,850.9663491575

La capitalisation boursière actuelle de Seascape Crowns est de $ 1.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CWS est de 7.65M, avec une offre totale de 7645850.9663491575. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.05M.