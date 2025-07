Informations sur sealwifhat (SI)

$SI is the cutest crypto memecoin on Solana and it's a seal with a hat! The token brings together dogwifhat and seal pup in a unique sea-themed collaboration, sealwifcat! The first 'sea puppy' token is backed by the same team that supported other major Solana memecoins.

Site officiel : https://www.sealwifhat.org/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1hJftCb7BGGafcLBl7GPOO-J2tMIiQOq4/view