Informations sur le prix de Savings xDAI (SDAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Bas 24 h $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Haut 24 h $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Sommet historique $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Prix le plus bas $ 0.548412$ 0.548412 $ 0.548412 Variation du prix (1 h) +0.50% Changement de prix (1J) +0.34% Variation du prix (7 j) +0.28% Variation du prix (7 j) +0.28%

Le prix en temps réel de Savings xDAI (SDAI) est de $1.21. Au cours des dernières 24 heures, SDAI a évolué entre un minimum de $ 1.2 et un maximum de $ 1.21, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SDAI est $ 1.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.548412.

En termes de performance à court terme, SDAI a évolué de +0.50% au cours de la dernière heure, +0.34% sur 24 heures et de +0.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Savings xDAI (SDAI)

Capitalisation boursière $ 110.92M$ 110.92M $ 110.92M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 110.92M$ 110.92M $ 110.92M Offre en circulation 92.13M 92.13M 92.13M Offre totale 92,127,577.1216885 92,127,577.1216885 92,127,577.1216885

La capitalisation boursière actuelle de Savings xDAI est de $ 110.92M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SDAI est de 92.13M, avec une offre totale de 92127577.1216885. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 110.92M.