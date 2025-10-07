Informations sur le prix de Savings Dai (SDAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Bas 24 h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Haut 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Sommet historique $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Prix le plus bas $ 0.186576$ 0.186576 $ 0.186576 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -0.04% Variation du prix (7 j) -0.03% Variation du prix (7 j) -0.03%

Le prix en temps réel de Savings Dai (SDAI) est de $1.17. Au cours des dernières 24 heures, SDAI a évolué entre un minimum de $ 1.17 et un maximum de $ 1.17, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SDAI est $ 1.27, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.186576.

En termes de performance à court terme, SDAI a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de -0.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Savings Dai (SDAI)

Capitalisation boursière $ 385.54M$ 385.54M $ 385.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 385.54M$ 385.54M $ 385.54M Offre en circulation 330.70M 330.70M 330.70M Offre totale 330,703,919.1605283 330,703,919.1605283 330,703,919.1605283

La capitalisation boursière actuelle de Savings Dai est de $ 385.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SDAI est de 330.70M, avec une offre totale de 330703919.1605283. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 385.54M.