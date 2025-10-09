Informations sur le prix de Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.03295981 Haut 24 h $ 0.03469607 Sommet historique $ 2.33 Prix le plus bas $ 0.01988271 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) +2.78% Variation du prix (7 j) -8.81%

Le prix en temps réel de Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) est de $0.03449016. Au cours des dernières 24 heures, SPFC a évolué entre un minimum de $ 0.03295981 et un maximum de $ 0.03469607, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPFC est $ 2.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01988271.

En termes de performance à court terme, SPFC a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, +2.78% sur 24 heures et de -8.81% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Capitalisation boursière $ 165.16K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 689.80K Offre en circulation 4.79M Offre totale 20,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sao Paulo FC Fan Token est de $ 165.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPFC est de 4.79M, avec une offre totale de 20000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 689.80K.