Sanafi - AI-Driven Ethical Onchain Banking is a revolutionary platform launched in May 2025 on the Solana blockchain, designed to transform the $7-10 trillion ethical finance market, projected to grow to $35-50 trillion by 2030-2034. Sanafi are offering a "Revolut-like" banking experience that’s 100% onchain and 100% ethical. The project addresses barriers like interest (riba), high fees, and limited access by leveraging AI, Solana’s high-speed infrastructure, and stablecoins. Its MVP features Liquid staking $SanaSOL (7-10% APY) and an AI Chat Interface, with planned products like a mobile superapp (2025), AI-powered investments, and a stablecoin (2026). Sanafi bridges Web2 users to the onchain economy and engages crypto natives, aiming to be the #1 ethical banking platform.
Tokenomics de Sanafi Onchain (SANA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sanafi Onchain (SANA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SANA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SANA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
