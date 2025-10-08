Informations sur le prix de Sanafi Onchain (SANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.002209 $ 0.002209 $ 0.002209 Bas 24 h $ 0.00309116 $ 0.00309116 $ 0.00309116 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.002209$ 0.002209 $ 0.002209 Haut 24 h $ 0.00309116$ 0.00309116 $ 0.00309116 Sommet historique $ 0.00372108$ 0.00372108 $ 0.00372108 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -6.46% Changement de prix (1J) -12.42% Variation du prix (7 j) +35.94% Variation du prix (7 j) +35.94%

Le prix en temps réel de Sanafi Onchain (SANA) est de $0.00247142. Au cours des dernières 24 heures, SANA a évolué entre un minimum de $ 0.002209 et un maximum de $ 0.00309116, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SANA est $ 0.00372108, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SANA a évolué de -6.46% au cours de la dernière heure, -12.42% sur 24 heures et de +35.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sanafi Onchain (SANA)

Capitalisation boursière $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Offre en circulation 999.62M 999.62M 999.62M Offre totale 999,616,578.0352988 999,616,578.0352988 999,616,578.0352988

La capitalisation boursière actuelle de Sanafi Onchain est de $ 2.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SANA est de 999.62M, avec une offre totale de 999616578.0352988. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.42M.